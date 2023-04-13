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Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд на поставку боеприпасов Украине

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Фото: Global Look Press/Aimee Dilger
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Совет Евросоюза утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира для предоставления обещанных Украине боеприпасов. Об этом сказано в четверг, 13 апреля, в распространенном заявлении Совета ЕС в Брюсселе.

«Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года», — отмечается в докладе.

Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что средства будут направлены для компенсации государствам ЕС поставок ракет класса «земля – земля» и артиллерийских снарядов и закупку снарядов 155-го калибра у оборонной промышленности Европейского союза и Норвегии.

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1 марта глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза выделить €1 млрд на поставку вооружения для Украины из Европейского фонда мира. При этом он предложил ставку возмещения расходов до 90% взамен на своевременную поставку боеприпасов.

В тот же день госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что лидеры стран ЕС не хотят добиться прекращения огня на Украине. После принятия решения о поставках украинской армии танков и при нынешних переговорах о передаче самолетов есть шанс, что следующим шагом может стать отправка на Украину военнослужащих из ЕС, выразил мнение Менцер.

10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил, что на предложение поставок боеприпасов не было положительной реакции со стороны некоторых стран.

До этого, 18 января, Массрали заявила, что Евросоюз передал Украине вооружений на общую сумму €11,5 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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