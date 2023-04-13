Умерла осужденная за убийство автор детективов Энн Перри

Британская писательница Энн Перри, осужденная за убийство, умерла на 85-м году жизни. Об этом 12 апреля написало издание Deadline.

В декабре у Перри случился сердечный приступ. По словам адвоката писательницы Мег Дэвис, после этого ее состояние начало ухудшаться. Она умерла в больнице в Лос-Анджелесе.

Настоящее имя автора детективов — Джульет Мэрион Хьюм. В 1954 году, когда ей было 15 лет, ее осудили на пять лет за убийство матери подруги Полин Паркер.

Первая книга Перри — «Призрак с Кейтер-стрит» (1979) — вышла уже под псевдонимом. Свою личность она раскрыла в 1994 году. Перри является автором порядка 100 литературных произведений.