У NBA возникли финансовые проблемы
NBA сокращает расходы и ограничивает наем сотрудников из-за «экономических трудностей». Ранее Национальная баскетбольная лига США уже сокращала работников в 2020 году из-за пандемии COVID-19, передает телеканал «Известия». Оптимизация затрат связана с состоянием американской экономики, балансирующей на грани рецессии.
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