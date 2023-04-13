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Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Исполнительный совет Международного союз триатлона (World Triathlon) принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба организации.

World Triathlon совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) разработает процесс проверки допуска спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в качестве нейтральных атлетов.

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28 марта исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

В ответ на такое заявление МОКа президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека. Он также выразил несогласие с проведением дополнительных антидопинговых процедур в отношении российских спортсменов.

За последнее время решение о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказались от выполнения рекомендаций МОКа.

До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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