В ЛДПР предложили сделать понедельник после Пасхи выходным

Представители фракции ЛДПР в Государственной думе (ГД), включая лидера партии Леонида Слуцкого, выступили с инициативой сделать день, следующий после празднования Пасхи, выходным. Соответствующий законопроект внесен в базу.

Отмечается, что дополнения могут коснуться 112 ст. Трудового кодекса. В пояснительной записке также приведены данные социологических опросов, указывающих на активное вовлечение российских граждан в празднование Пасхи. Так, по словам инициаторов, выделение нерабочего дня в понедельник продемонстрирует уважение к истории и православным традициям государства.

«Длительная подготовка к празднованию Пасхи сопряжена для многих православных граждан нашей страны с эмоциональным подъемом и напряжением духовных сил. Само же празднование Светлого Христова Воскресения для православных верующих — это сильный всплеск положительных эмоций», — отмечается в законопроекте.

Так, ежегодный перенос выходного дня на ближайший понедельник после Пасхи сможет удовлетворить потребности верующих граждан, считают представители ЛДПР.

Ранее, 5 апреля, фракция «Новые люди» внесла законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. В случае принятия поправки в 2023 году выходные будут с 29 апреля по 9 мая. В 2024-м выходные пройдут с 1 по 3 января, 7 января и с 1 по 9 мая.