В Госдуме оценили вероятность переговоров России и Украины в 2023 году

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился с мнением американской разведки, которая назвала мирные переговоры между Россией и Украиной в 2023 году маловероятными.

Ранее в этот день стало известно, что Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США считает маловероятным начало мирных переговоров между Москвой и Киевом в текущем году, сообщается на сайте kp.ru.

По словам депутата, с РУМО можно согласиться, так как в первую очередь именно Соединенные Штаты Америки влияют на президента Украины Владимира Зеленского и переговоры зависят от них.

«И если США будут делать всё, чтобы эти переговоры не происходили, то они не произойдут, потому что украинская сторона не пойдет на эти переговоры без разрешения, команды и условий, которые будут выставлять США, поэтому я думаю, что к их мнению необходимо прислушаться и дать оценку всему этому», — сказал парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

При этом он высказал убеждение, что дальнейший ход спецоперации России на Украине способен изменить ситуацию.

«В зависимости от условий американцы могут быть вынуждены пойти на переговоры, потому что от результатов этой операции зависит во многом и развитие внутренней ситуации в Америке, потому что впереди выборы в Штатах и от ситуации на Украине очень многое зависит», — заключил он.

Газета The Washington Post написала со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, что специалисты РУМО ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. Ведомство предполагает, что обе стороны «будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта» в текущем году, сообщает телеканал «360».

В публикации говорится, что наиболее вероятным сценарием считается отсутствие решающего преимущества у какой-либо из сторон украинского конфликта. В этом случае Киев продолжит проведение мобилизации в стране.

Ранее, 7 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сказал, что переговоры по урегулированию на Украине могут осуществляться только на основе учета российских интересов. При этом Россия не раз говорила, что не отказывается от переговоров. В то же время заявления Запада по мирным переговорам России и Украины являются «нечистоплотным приемом», добавил Лавров.

5 апреля министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году. При этом его разрешение с помощью мирных переговоров невозможно, подчеркнул он. Резников добавил, что Украина согласна вести диалог только после вывода российских войск «с дальнейшим согласованием по репарациям и контрибуциям».

В этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит никаких перспектив для возобновления российско-украинских переговоров. Также визит Зеленского в Польшу не означает, что Украина будет обсуждать возможности продолжения мирных переговоров.

До этого, 29 марта, Песков отмечал, что в случае с Украиной достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом стало невозможным. Он также призывал рассматривать ситуацию в более широком контексте, учитывая развязанную странами Запада гибридную войну против России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.