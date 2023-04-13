Мутко предложил поддержать спрос на квартиры большой площади

ДОМ.РФ предлагает правительству изучить меры поддержки спроса на квартиры большой площади, чтобы структура предложения в новостройках соответствовала потребностям граждан с двумя и более детьми. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с гендиректором финансового института Виталием Мутко, состоявшейся 13 апреля. Также они обсудили перспективы введения льгот на приобретение жилья во вторичке и распространение системы эскроу-счетов.

О чем говорилось на встрече

— Владимир Путин обратил внимание на меры поддержки рождаемости. Различные виды льготной ипотеки, по его мнению, имеют значение в решении демографических вопросов. Виталий Мутко подчеркнул, что меры поддержки помогли не только гражданам, но и рынку — благодаря этому «не так резко сузился спрос». В прошлом году, по его словам, девять из десяти жилищных кредитов на рынке новостроек было выдано по льготным программам с господдержкой.

— Сейчас растут темпы выдачи семейной ипотеки, отметил Виталий Мутко. В прошлом году программа была распространена на тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка. В результате «70% рост семейной ипотеки, она уже догоняет льготную ипотеку — 160 тыс. было выдано», сообщил гендиректор ДОМ.РФ.

— Впрочем, при растущем интересе к ипотеке семей с детьми структура строящегося в России жилья не соответствует запросу, заметил Виталий Мутко. Сейчас 53% вводимой недвижимости — это однокомнатные и малогабаритные квартиры. Он предложил правительству изучить меры поддержки спроса на квартиры большой площади, чтобы структура предложения в новостройках соответствовала потребностям граждан с двумя и более детьми. «Хотя бы, если семья берет большую квартиру, на один-два пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку», — сказал глава ДОМ.РФ.

— Президент также затронул вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке. Это, по его мнению, может положительно отразиться и на строительной отрасли. Виталий Мутко добавил, что цены на этом рынке ниже, чем на первичном. «Всё равно это будет подталкивать строительство», — сказал Владимир Путин.

— Гендиректор ДОМ.РФ также рассказал о популярности ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По итогам 2022 года количество выданных кредитов такого типа выросло почти в три раза — до 33 тыс. По мнению Мутко, у этих займов есть перспективы. Сейчас в кредит строится только каждый 10-й частный дом, но к 2026–2028 годам будет возводиться каждый второй.

— Оценивая в целом рынок первичной недвижимости, Виталий Мутко уточнил, что доля проектов с эскроу-счетами достигла 90%. Суть таких сделок заключается в том, что покупатель не передает деньги за квартиру напрямую продавцу, а переводит их на счет, к которому у застройщика нет доступа, пока объект не сдан.