Реклама
Прямой эфир
Туризм
Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Спорт
Теннисист Рублев победил Хачанова в матче третьего круга АТР «Мастерс»
Общество
В Петербурге возбудили уголовное дело после стрельбы в школе
Мир
Байден сообщил о приближении к раскрытию дела об утечке материалов Пентагона
Мир
СМИ узнали о слежке Вашингтона за генсеком ООН
Общество
Суд освободил из-под стражи осужденного после пожара в «Зимней вишне» Генина
Спорт
Международный союз триатлона допустил россиян до соревнований
Мир
МИД РФ указал на рост антизападных настроений у молодежи в Африке
Мир
Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола
Мир
Сотни активистов заняли здание LVMH в Париже
Армия
Российские войска на донецком направлении уничтожили до 300 боевиков ВСУ за сутки
Политика
Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в школе в Санкт-Петербурге

Мутко предложил поддержать спрос на квартиры большой площади

На встрече с Путиным они также обсудили введение льгот на приобретение вторичного жилья
0
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ДОМ.РФ предлагает правительству изучить меры поддержки спроса на квартиры большой площади, чтобы структура предложения в новостройках соответствовала потребностям граждан с двумя и более детьми. Об этом стало известно по итогам встречи Владимира Путина с гендиректором финансового института Виталием Мутко, состоявшейся 13 апреля. Также они обсудили перспективы введения льгот на приобретение жилья во вторичке и распространение системы эскроу-счетов.

О чем говорилось на встрече

— Владимир Путин обратил внимание на меры поддержки рождаемости. Различные виды льготной ипотеки, по его мнению, имеют значение в решении демографических вопросов. Виталий Мутко подчеркнул, что меры поддержки помогли не только гражданам, но и рынку — благодаря этому «не так резко сузился спрос». В прошлом году, по его словам, девять из десяти жилищных кредитов на рынке новостроек было выдано по льготным программам с господдержкой.

— Сейчас растут темпы выдачи семейной ипотеки, отметил Виталий Мутко. В прошлом году программа была распространена на тех, у кого есть два несовершеннолетних ребенка. В результате «70% рост семейной ипотеки, она уже догоняет льготную ипотеку — 160 тыс. было выдано», сообщил гендиректор ДОМ.РФ.

— Впрочем, при растущем интересе к ипотеке семей с детьми структура строящегося в России жилья не соответствует запросу, заметил Виталий Мутко. Сейчас 53% вводимой недвижимости — это однокомнатные и малогабаритные квартиры. Он предложил правительству изучить меры поддержки спроса на квартиры большой площади, чтобы структура предложения в новостройках соответствовала потребностям граждан с двумя и более детьми. «Хотя бы, если семья берет большую квартиру, на один-два пункта можно было бы субсидировать ипотечную ставку», — сказал глава ДОМ.РФ.

— Президент также затронул вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке. Это, по его мнению, может положительно отразиться и на строительной отрасли. Виталий Мутко добавил, что цены на этом рынке ниже, чем на первичном. «Всё равно это будет подталкивать строительство», — сказал Владимир Путин.

— Гендиректор ДОМ.РФ также рассказал о популярности ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). По итогам 2022 года количество выданных кредитов такого типа выросло почти в три раза — до 33 тыс. По мнению Мутко, у этих займов есть перспективы. Сейчас в кредит строится только каждый 10-й частный дом, но к 2026–2028 годам будет возводиться каждый второй.

— Оценивая в целом рынок первичной недвижимости, Виталий Мутко уточнил, что доля проектов с эскроу-счетами достигла 90%. Суть таких сделок заключается в том, что покупатель не передает деньги за квартиру напрямую продавцу, а переводит их на счет, к которому у застройщика нет доступа, пока объект не сдан.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023