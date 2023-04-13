Выпавший из окна в Томске ребенок пришел в себя после 22 дней комы
Четырехлетний ребенок, выпавший из окна в Томске, пришел в себя после 22 дней, проведенных в коме. Об этом 13 апреля сообщили в Telegram-канале областного департамента здравоохранения.
Мальчик поступил в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 2 с переохлаждением, множественными травмами головы и шеи, а также ушибом обоих легких. Он выпал из окна квартиры на четвертом этаже.
Отмечается, что благодаря усилиям томских врачей удалось не только сохранить жизнь ребенку, но и избежать осложнений, зачастую приводящих к инвалидности.
«Можно сказать, что пациент родился в рубашке», — приводятся в публикации слова главврача БСМП № 2 Андрея Караваева.
На данный момент ребенок проходит курс реабилитации в детской больнице № 1.
О падении четырехлетнего мальчика из окна многоквартирного дома в Томске 3 марта сообщила региональная прокуратура. По данным ведомства, в утреннее время ребенок находился без присмотра родителей. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних