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Обломки западной ракеты обнаружили во дворе жилого дома в Херсонской области

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Фото: пресс-служба ВУ МВД России в Херсонской области
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В Херсонской области во дворе жилого дома найдены элементы, предположительно, британской ракеты. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает официальный портал Министерства внутренних дел России «МВД медиа».

В ведомстве рассказали, что об обнаружении элементов ракеты несколько дней назад сообщил полиции житель города Голая Пристань. По его словам, снаряд упал во двор ночью, попав в основание дерева и повредив находившиеся рядом постройки.

«Прибывшие на место происшествия полицейские и взрывотехники осмотрели территорию и обнаружили в воронке элементы ракеты, предположительно, британского производства с соответствующей маркировкой. Полицейские аккуратно извлекли из земли остатки боеприпаса и вывезли из населенного пункта для дальнейшего уничтожения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении работ жильцов прилегающих домов эвакуировали.

По данным портала, в тот же день сотрудники полиции также обезопасили участок во дворе школы, расположенной у берега реки Днепр, где упала аналогичная ракета. Правоохранители установили, что обстрел мирных объектов Голой Пристани велся со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 6 апреля, корреспондент «Известий» Натали Графчикова побывала в укреплениях российских военнослужащих на левом берегу Днепра и показала обстановку в районе. Она сообщила, что бойцы здесь дежурят круглосуточно — службы несут на надежно скрытых точках. При этом сейчас на берегу относительно тихо — украинские боевики пытаются прорвать оборону редко и делают это только малыми группами.

До этого, в середине марта, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские силы полностью контролируют линию боевого соприкосновения на левобережье Днепра. По его словам, в Херсоне практически не осталось скопления украинских боевиков, так как они отходят и появляются в основном только днем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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