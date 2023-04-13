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Китай ввел санкции против члена палаты представителей США Маккола

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael McCaul
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МИД Китая объявил о введении санкций в отношении члена палаты представителей США республиканца Майка Маккола. Об этом говорится 13 апреля в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В Пекине подчеркнули, что политик «в последние годы часто вмешивался во внутренние дела Китая и наносил ущерб интересам страны».

Как отметили в МИД КНР, Маккол возглавлял делегацию США, посетившую Тайвань. Это нарушило принцип единого Китая и осложнило отношения между Пекином и Вашингтоном.

Действия Маккола наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая и посылает серьезный неверный сигнал сепаратистам, заявляющим о независимости Тайваня, подчеркивается в сообщении.

На основании этого Китай заморозил всё имущество республиканца в Китае и счета, открытые в банках КНР.

«Организациям и физическим лицам на территории КНР запрещается совершение соответствующих сделок и сотрудничество с ним», — отмечается в заявлении МИД КНР.

Также политику будет отказано в получении визы и допуске в страну. Решение вступило в силу немедленно.

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Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что провоцирование Западом Китая в вопросе Тайваня недопустимо. Москва осуждает любые действия, направленные на дестабилизацию в регионе.

Группа американских законодателей во главе с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Макколом прибыла на Тайвань 6 апреля. Политики провели встречи с местными политиками и представителями деловых кругов.

После этого, 8 апреля, политик заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай вторгнется на остров.

Отношения между США и Китаем серьезно обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались еще в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.

Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, отмечая, что придерживаются политики единого Китая.

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