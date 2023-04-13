В ГД назвали причину возврата законопроекта об исключении смертной казни из УК

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов 13 апреля назвал «Известиям» причину того, что Совет Госдумы вернул внесенный в 2001 году законопроект об исключении смертной казни как вида наказания из Уголовного кодекса РФ.

«Тема объясняется исключительно необходимостью расчищения законотворческих завалов», — сказал депутат, отвечая на вопрос, означает ли это, что возможен риск отмены моратория.

Как отмечается в думской электронной базе, законопроект был возвращен в связи с тем, что предложенные поправки затрагивают положения кодекса, уже утратившие актуальность.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2001 года, среди его авторов — политик Борис Немцов, который был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, а также идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар, скончавшийся в 2009 году.

Законопроект предлагал «исключение из Уголовного кодекса Российской Федерации смертной казни как вида наказания», максимальным видом наказания, по идее авторов, должно было стать пожизненное лишение свободы.

В конце июня 2022-го председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин отметил, что России не стоит отказываться от моратория на смертную казнь, несмотря на призыв политиков. По его мнению, возвращение к смертной казни в России стало бы очень плохим сигналом обществу.

Спустя месяц председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» также выступил против возвращения смертной казни в России.