Карта спецоперации на Украине 13 апреля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 13 апреля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ на Купянском направлении уничтожили более 35 военных ВСУ, 2 автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика». На краснолиманском направлении уничтожено до 80 боевиков, 2 ББМ, а также гаубица Д-20.

На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска.

Также на донецком направлении уничтожено до 300 боевиков, БМП, 6 ББМ, 2 автомобиля, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика». На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожено до 20 военных ВСУ, на херсонском направлении – до 35 боевиков.

Кроме того, сбито 6 беспилотников ВСУ, а также 9 снарядов РСЗО HIMARS.