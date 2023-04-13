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Патрушев уличил англосаксов в подстрекательстве к беспорядкам на Кавказе

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: англосаксы стоят за призывами к терактам и беспорядкам на Кавказе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Англосаксы и их подручные стоят за распространением призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 13 апреля, на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий и террористических актов. Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, Россия уже имела дело с использованием подобных методов и хорошо помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда западные страны «спровоцировали на российской территории конфликт с использованием международных террористических организаций».

«Тогда при активном участии жителей Кавказа нам удалось решительно пресечь преступную деятельность, которая представляла угрозу территориальной целостности РФ, и обеспечить мирную жизнь», — отметил Патрушев.

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До этого, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что западный мир во главе с НАТО препятствует созданию альтернативных центров силы, делая мир всё более опасным. По ее словам, подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Следствием этого являются накачка Украины оружием, мотивирование ее на продолжение конфликта с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики и многое другое.

Ранее, в середине февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что англосаксы и «беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах», чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства в мире, прибегая к незаконным методам, угрозам и шантажу.

Глава российского государства Владимир Путин еще в конце сентября прошлого года заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.

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