Патрушев уличил англосаксов в подстрекательстве к беспорядкам на Кавказе
Англосаксы и их подручные стоят за распространением призывов к массовым беспорядкам и совершению терактов на Северном Кавказе. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в четверг, 13 апреля, на совещании по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Сегодня в целях провоцирования экстремистских проявлений на Северном Кавказе распространяются призывы к массовым беспорядкам, совершению противоправных действий и террористических актов. Эта деструктивная деятельность осуществляется при координации и поддержке англосаксов и их приспешников», — сказал Патрушев.
По словам секретаря Совбеза, Россия уже имела дело с использованием подобных методов и хорошо помнит, что пришлось пережить жителям Северного Кавказа, когда западные страны «спровоцировали на российской территории конфликт с использованием международных террористических организаций».
«Тогда при активном участии жителей Кавказа нам удалось решительно пресечь преступную деятельность, которая представляла угрозу территориальной целостности РФ, и обеспечить мирную жизнь», — отметил Патрушев.
До этого, 6 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что западный мир во главе с НАТО препятствует созданию альтернативных центров силы, делая мир всё более опасным. По ее словам, подводится основа для повсеместного насаждения натоцентричных подходов к выстраиванию региональных систем безопасности. Следствием этого являются накачка Украины оружием, мотивирование ее на продолжение конфликта с Россией, нападки на Китай, заигрывание с Японией и Южной Кореей, планы по милитаризации Арктики и многое другое.
Ранее, в середине февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что англосаксы и «беспрекословно подчинившийся им остальной коллективный Запад стремятся любой ценой навязать свой диктат в мировых делах», чтобы и далее контролировать внешние условия развития всего человечества ради своего собственного господства в мире, прибегая к незаконным методам, угрозам и шантажу.
Глава российского государства Владимир Путин еще в конце сентября прошлого года заявлял, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.