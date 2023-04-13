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Врач Васина озвучила первые признаки менингита у детей

Врач Васина: сыпь является самым ярким признаком менингита
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Труднее всего определить менингит у детей младше трех лет, потому что они еще не умеют описывать свое самочувствие, сказала заведующая педиатрическим отделением стационара в «СМ-Клиника» Александра Васина в беседе с «Газетой.Ru» 13 апреля.

«Самыми первыми симптомами менингита могут стать раздражительность, слабость и сонливость ребенка. Непереносимость яркого света и шума в сочетании с головной болью и температурой тоже указывают на менингит. У маленьких детей может появиться скованность мышц», — сказала Васина.

Врач добавила, что в этом случае малыш принимает нехарактерную позу — запрокидывает голову назад.

«Ригидность мышц шеи при менингите мешает наклонять голову и поворачивать ее из стороны в сторону», — пояснила специалист.

Кроме того, Васина сообщила, что самым ярким признаком менингита является специфическая сыпь.

«Это темно-красные точки, которые не исчезают при надавливании на кожу. Но появляется этот симптом, когда болезнь уже прогрессировала», — сказала она.

Менингит — это воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга, которое может возникнуть на фоне другого заболевания. Это может быть отит, ангина или гайморит, поэтому важно следить за тем, как протекает болезнь, предупредила доктор.

«Если вместо выздоровления поднимается высокая температура до 40 градусов, присутствует сильная головная боль, особенно в сочетании с рвотой, — это повод срочно вызывать скорую помощь», — заявила Васина.

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Врач-невролог Мария Игнатова рассказала 28 ноября 2022 года, что менингит может сопровождаться мучительными головными болями, рвотой, судорогами и другими симптомами. Также она добавила, что иногда наблюдаются нарушение психики и сонливость.

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