Виновного в гибели дорожного рабочего хабаровского водителя ждет суд

В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело в отношении водителя, из-за которого погиб дорожный рабочий. Материалы поступили в судебную инстанцию после вмешательства прокуратуры.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональное надзорное ведомство, к начальнику управления по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью региональной прокуратуры обратилась жительница Хабаровска. Она заявила о несогласии с решением следователя об отказе в возбуждении уголовного дела.

По результатам проверки по требованию ведомства было возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Во время расследования установлено, что в конце октября 2022 года 34-летний хабаровчанин, управляя автомобилем Renault Kaptur, превысил скорость на участке, где проводились ремонтные работы, и совершил наезд на рабочего. В результате 19-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Во время предварительного следствия обвиняемый возместил родственникам погибшего моральный вред на общую сумму в 400 тыс. рублей.