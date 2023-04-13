Круглогодичный курорт федерального значения откроют в Приморье

В Приморском крае хотят создать морской круглогодичный курорт федерального значения. Его откроют в Хасанском районе, где купальный сезон длится почти столько же, сколько на Черном море.

Вопрос обсуждался на встрече вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Мастер-план территории поручено разработать краевым властям совместно с корпорацией «Туризм.рф». В ближайшее время начнется работа по привлечению инвесторов.

Как отмечает ИА PrimaMedia, решение о создании крупного курорта в Приморском крае является одним из президентских поручений по итогам заседания президиума Госсовета РФ по туризму.

По итогам 2022 года туристический поток в Приморье превысил 3 млн человек. С учетом открытия Китаем границ в этом году в крае ожидают 3,5–3,8 млн туристов.

Глава региона отметил, что Хасанский район выбран для этих целей удачно еще и потому, что это близко к местам боев на озере Хасан, что дает возможность познакомить туристов с героическим прошлым России.

Кроме того, в этом районе очень развит экотуризм, там расположен нацпарк «Земля леопарда». Создание курорта позволит в том числе упорядочить антропогенную нагрузку о особо охраняемую природную территорию.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время во Владивостоке на острове Русском начнется строительство большого аквапарка стоимостью 10 млрд рублей.