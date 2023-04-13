В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили на территории Татарстана из-за сильного ветра, который будет дуть с северо-востока. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России со ссылкой на синоптиков.

Ожидается, что ночью и днем 14 апреля скорость воздушных масс будет варьироваться от 17 до 22 м/с. При этом с 4 утра до 20 часов вечера в некоторых района порывы ветра будут доходить до 25–26 м/с.

В МЧС предупредили, что при усилении ветра жителям лучше укрываться в подъездах или подземных переходах. К стенам подходить не следует, так как возможно падение кровли и шифера с крыш, отмечает Inkazan.ru.

Также лучше держаться подальше от дорожных знаков, ЛЭП, деревьев, вывесок и рекламных щитов. Водителям советуют по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, напоминает ИА «Татар-информ».

Ранее в апреле сообщалось, что ученые спрогнозировали ранний нерест в водоемах Татарстана. Ожидается, что щуки, окуни, язи и жерехи начнут нереститься в последнюю неделю апреля.