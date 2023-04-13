Еще один очаг бешенства выявили в Полевском в Свердловской области
В городе Полевской Свердловской области обнаружен еще один очаг бешенства. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Труп больной бешенством дикой лисы обнаружили на садовом участке в СНТ «Дружба-2». На территории товарищества введут карантин.
«Скоро поступит указ губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] об установлении карантина в СНТ «Дружба-2», — говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации в соцсети «ВКонтакте».
Как уточняет ИА «Ура.ру», с начала года в Полевском неоднократно возникали очаги бешенства. До 5 мая карантин действует в микрорайоне Зеленый Бор – 1, до 16 мая — в СНТ «Светлый-2». Также продолжаются карантин в селе Косой Брод, отменить который изначально должны были еще 17 марта. Ограничительные мероприятия пришлось продлить до 20 мая из-за еще одного выявленного случая бешенства у лисы.
До 10 апреля в Полевском из-за бешенства было закрыто СНТ «Медик».