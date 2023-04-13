Ограничения ввели на четырех участках хабаровских дорог
В Хабаровском крае на четырех участках автомобильных дорог регионального значения действуют ограничения. Причина — неблагоприятные погодные условия.
Из-за продолжающегося снегопада ограничено движение автобусов и грузовиков более 12 т на участках Комсомольск-на-Амуре — рабочий поселок Солнечный, на подъезде к рабочему поселку Горный, на участке Комсомольск-на-Амуре — рабочий поселок Чегдомын и на подъезде к поселку Березовый.
Ограничения снимут после того, как снегопад закончится. Ориентировочно это произойдет 14 апреля. Пока режим ЧС по погодным условиям в муниципальных районах не вводили, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее сообщалось, что среда, 12 апреля, стала самым теплым днем в Москве с начала года.