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МТРК «МИР» провела авторские экскурсии в центре «Космонавтика и авиация»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В День космонавтики МТРК «МИР» реализовала просветительский проект «Открываем космос всем МИРом». Совместно с центром «Космонавтика и авиация» мы разработали авторскую экскурсию. И первыми показали уникальный экспонат — спускаемый аппарат корабля «Восток-6», на котором вернулась на Землю первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова. Скафандры, бортовое питание, луноход, спутники, центр управления полетами — наши гости увидели всё самое интересное.

Экскурсию посетили представители посольств государств — соучредителей МТРК «Мир»:

  • Саидмухаммад Солех, советник посольства Республики Таджикистан в РФ, и Нилуфар Муминшоева, пресс-секретарь посольства Республики Таджикистан в РФ;
  • Назгуль Жусубакунова, пресс-атташе посольство Республики Кыргызстан в РФ.

В роли экскурсоводов себя попробовали:

  • Камила Тилова, ведущая «МИР 24»;
  • Дарья Буравчикова, заместитель главного редактора ИД «Аргументы и Факты»;
  • Павел Садков, заместитель главного редактора «Комсомольской правды»;
  • Мария Янченко, экскурсовод павильона «Космос».

По итогам проекта будет создан уникальный образовательный контент — виртуальная экскурсия. Видеоверсия станет доступна на ресурсах МТРК «Мир» и наших партнеров с 16 июня, в дни 60-летия полета первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Руководитель службы продвижения МТРК «МИР» Сергей Гревцев: «Наша компания в этом году отмечает сразу несколько юбилеев — 30 лет телекомпании «Мир» и столько же радио «Мир», 10 лет первому евразийскому телеканалу «Мир 24». И мы с радостью присоединяемся к празднованию грандиозного космического события — 60 лет со дня первого полета женщины-космонавта Валентины Терешковой. Легендарная «Чайка» — единственная женщина, совершившая это путешествие в одиночку. 2023 год в России посвящен педагогам и наставникам, тем, кто открывает нам новые горизонты знаний. В том числе и благодаря этим людям мы сегодня знаем немало об исследовании планет или освоении Луны. Но космос по-прежнему завораживает своей неизведанностью. Уверен, что уникальный познавательный контент нашей виртуальной экскурсии сделает космос чуть ближе. Вы узнаете много нового».

Камила Тилова, ведущая «Мир24»: «Многие факты стали откровением для меня! К примеру, я раньше не слышала, и даже не приходило в голову, что первые космонавты были вынуждены катапультироваться из спускаемой капсулы! Представьте, капсула летит на землю отдельно, кресло отдельно, и космонавт отдельно — три парашюта приземляются порознь где-то в огромной степи… без мобильной связи, без контакта с миром! Меня поразила сама эта ситуация!»

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