Совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в состав лиги

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил в ее состав тольяттинскую «Ладу» для участия в следующем сезоне-2023/24. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба КХЛ.

Всего в турнире выступят 23 клубов. Помимо «Лады» в него включены все участники чемпионата КХЛ сезона-2022/23.

«Лада» ранее с перерывами участвовала в шести сезонах КХЛ. В остальное время она была участницей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).

Высшим достижением тольяттинского клуба в КХЛ является 13-е место в регулярном чемпионате сезона-2008/09 и выход в 1/8 финала Кубка Гагарина в том же году.

Накануне ЦСКА в шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина. Московский клуб обыграл петербургский СКА в шестом матче и стал победителем Западной конференций. В финале ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом». Первый матч пройдет в Казани 17 апреля.