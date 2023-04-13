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Подросток погиб на стадионе в Алтайском крае

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Подросток погиб в селе Павловка в Угловском районе Алтайского края. Трагедия произошла ночью 13 апреля, сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Известно, что мальчик с друзьями находился на стадионе. Другие подробности пока не известны.

Правоохранители уже проводят проверку в связи со случившимся. Губернатор Алтайского края взял дело на личный контроль, пишет altapress.ru.

Дополнительно на место происшествия выехала уполномоченная по правам ребенка региона Ольга Казанцева.

Ранее сообщалось, что на Алтае более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе. Инцидент произошел в селе Первомайское в Бийском районе.

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