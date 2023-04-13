Рябков заявил о возможности рассмотрения вопроса об обмене Гершковича после суда

Вопрос об обмене обвиняемого в шпионаже в пользу США корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича может быть рассмотрен только после суда. Об этом заявил в четверг, 13 апреля, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Вопрос об обмене кого бы то ни было может рассматриваться после того, как суд выносит свой вердикт конкретно по тому или иному обвинению», — сказал он ТАСС, добавив, что в настоящее время ставить его «на одну доску» с уже осужденным за шпионаж в РФ американцем Полом Уиланом некорректно.

«Что касается обмена, то у нас для этого существует особый канал, этим занимаются спецслужбы, и они будут этим вопросом заниматься и дальше», — отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ также заявил, что американские СМИ, в частности, газета WSJ пытается изо дня в день нагнетать ситуацию по теме Гершковича.

О задержании Гершковича стало известно 30 марта. В ФСБ заявили, что корреспондент был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идет не о подозрениях, журналиста взяли с поличным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Редакция WSJ выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием.

Гершковича арестовали на два месяца 30 марта. Его адвокат Даниил Берман пообещал обжаловать арест.