Песков рассказал о главном стремлении Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для президента России Владимира Путина основным является стремление сделать жизнь людей лучше. Об этом 13 апреля сообщается в Telegram-канале «Мастерская новых медиа» (МНМ).

«Много было поисков национальной идеи. Но по-прежнему во всех концептуальных выступлениях главы государства речь идет о том, чтобы людям было лучше. И вся работа направлена на это. Это идея Путина, я точно знаю», — сказал пресс-секретарь президента в ходе общения с участниками МНМ.

По словам Пескова, ключевая идея российского лидера также включает социально-экономическое развитие страны «во всех ипостасях» и выполнение государственных социальных обязательств.

Кроме того, представитель Кремля указал на консолидацию общества вокруг главы государства и проведения спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что победа обязательно будет достигнута.

При этом Песков отметил, что болезненная эмоциональность российской информационной повестки определяется серьезностью происходящего в стране и за ее пределами.

«Хотелось бы, чтобы этого не было, чтобы она (повестка. — Ред.) была более спокойной, но в такие критические моменты, наверное, это невозможно. Но главное — ощущение единения. И это здорово», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в этот день Путин заявил, что власти страны обсуждают возможные дополнительные меры поддержки семей и рождаемости.