В Калужской области объяснили звуки взрывов переходом самолетов на сверхзвук
Жители Калужской области в четверг, 13 апреля, сообщили в социальных сетях о похожих на взрывы звуках. Правительство региона объяснило громкие хлопки переходов самолетов на сверхзвуковую скорость.
«Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и близлежащих районах, вызваны переходом самолетом сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет», — говорится в сообщении региональных властей в Telegram-канале.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша также написал в своем Telegram-канале, что причиной громких звуков стал пролет сверхзвуковых самолетов.
Ранее, 29 марта, громкий хлопок также прозвучал в Ростове-на-Дону. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что услышанный жителями города звук был переходом российского самолета на сверхзвуковой режим полета.