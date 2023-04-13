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На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 1,5 тыс. идей

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Фото: Пресс-служба «Сильные идеи для нового времени»
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Жители регионов подали 1638 заявок на третий форум «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Самими активными регионами в первые две недели отбора стали Самарская область (290 идей), Москва (144 идеи) и Московская область (134 идей).

Также в десятку регионов-лидеров по количеству поданных заявок вошли Ростовская, Саратовская, Ленинградская области, Татарстан, Башкирия, Краснодарский край, Свердловская область.

Отбор проводится по шести направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Предпринимательство» и «Цифровые сервисы». Степень проработки заявки может быть разной — от идеи до уже готового проекта с планом реализации.

По словам помощника Президента России, председателя Оргкомитета форума «Сильные идеи для нового времени» Максима Орешкина, даже если предложение не попало в финал, его авторы могут рассчитывать на поддержку институтов развития, партнеров форума, регионов и федеральных органов исполнительной власти.

«Где-то нужно наладить контакты с региональной властью, где-то посмотреть правительственные программы участия, где-то просто информационной поддержки будет достаточно. По тем проектам, которые выходят на самый верхний уровень, идет уже ручная работа с точки зрения их поддержки. Разбираемся, в чем проблематика, как нужно помочь. В любом случае за людей делать проекты никто не будет, но будут созданы такие условия, чтобы этот проект можно было реализовать», – сказал Максим Орешкин.

Больше всего идей на сегодня — 762 — поступило по треку «Национальная социальная инициатива». Это предложения по повышению доступности медицинской и социальной помощи, по развитию малых населенных пунктов. Идеи и проекты по созданию дружелюбной среды в школах, популяризации многодетности, развитию инклюзии в нашем обществе.

На втором месте по количеству поданных идей – направление «Национальная кадровая инициатива». Жители регионов разрабатывают и заявляют решения по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей, возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства, поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

174 идеи поступило по направлению «Цифровые сервисы» — это проекты по информационной безопасности, способствующие развитию цифровой аналитики и упрощению предоставления госуслуг.

По треку «Национальная технологическая инициатива» получено 172 заявки по 20 блокам – от серийного производства беспилотников и подготовки кадров для управления беспилотными авиационными системами до развития клеточных технологий и удешевления генных технологий.

По треку «Национальная экологическая инициативы» зарегистрировано 168 идей, по предпринимательству — 165.

Подать свою идей можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Заявки принимаются до 26 апреля. Финальной точкой форума «Сильные идеи для нового времени» станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет в июне 2023 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют Президенту страны.

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