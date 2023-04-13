Акцию в честь защитников Донбасса организовали на Саур-Могиле
Более 1 тыс. деревьев высадили волонтеры на Саур-Могиле. Акцию «Сад памяти» организовали в честь защитников Донбасса. Молодые сосны и ели украсили самую высокую точку ДНР. Деревья привезли из Ленинградской и Нижегородской областей, передает телеканал «Известия». Акция по озеленению Донбасса объединила все регионы России. Организаторы уверены: «Сад памяти» будет только разрастаться.
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