В Кремле отвергли информацию Bloomberg о задержании Гершковича
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 апреля в ходе брифинга опроверг заявление Bloomberg о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил задержать обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal 31-летнего Эвана Гершковича.
Пресс-секретарь подчеркнул, что спецслужбы выполняют свою работу.
Песков также напомнил, что журналиста взяли с поличным.
О задержании Гершковича стало известно 30 марта. В ФСБ заявили, что корреспондент был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений, составляющих гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.
Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Редакция WSJ выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием.
Гершковича арестовали на два месяца 30 марта. Его адвокат Даниил Берман пообещал обжаловать арест и потребовать ознакомления с материалами дела.
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