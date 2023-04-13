Песков назвал недопустимыми провокации Запада в вопросе Тайваня

Провоцирование Западом Китая в вопросе Тайваня недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 13 апреля.

«Что касается конфликта вокруг Тайваня, наша позиция хорошо известна. Мы решительно осуждаем любые провокационные действия третьих стран, которые могут приводить и приводят к дестабилизации ситуации вокруг полуострова. Провоцирование Китая считаем недопустимым», — отметил официальный представитель Кремля на брифинге.

До этого, 5 апреля, издание Politico написало, что Китай не настроен на возобновление дипломатических контактов с США. В материале говорилось, что «неприятие Пекином постоянного взаимодействия на высоком уровне подчеркивает особенно напряженный характер американо-китайских отношений за последние несколько месяцев». В том числе китайскую сторону возмущают продажа США оружия Тайваню и официальные визиты на Тайвань.

Ранее, в начале марте, глава китайской дипломатии Цинь Ган обвинил США в злоупотреблении силой и пренебрежении нормами международного законодательства. Он добавил, что, если США не изменят описанный подход, это приведет к конфронтации между государствами.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Комментируя этот визит, президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в октябре, связал его с самоуверенностью и безнаказанностью американских политиков.