Политолог заявил о желании НАТО включить новые страны для сдерживания Китая

НАТО хочет включить в альянс новые страны для сдерживания Китая. Об этом 13 апреля «Известиям» заявил завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Таким образом он отреагировал на заявление экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в статье для Wall Street Journal о том, что НАТО может стать всемирной организацией за счет присоединения еще трех стран — Японии, Австралии и Израиля.

«Политическая элита европейских государств находится в формате трансатлантического единства, и они хотят, чтобы НАТО помогало создавать им организацию так называемого азиатского НАТО, а именно Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Австралия — все эти государства должны воевать против Китая точно так же, как европейские государства сейчас воюют на территории Украины против РФ. То есть ту же самую технологию хотели бы США применить в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал эксперт.

Кошкин отметил, что Болтон призывает кандидатов на пост президента США осознать «необходимость подтягивания НАТО к Азиатско-Тихоокеанскому региону для сдерживания Китая».

8 марта политолог Владимир Киреев в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что вероятность того, что США и Китай придут к прямому противостоянию, достаточно высока. Провокатором выступает Вашингтон.

Днем ранее глава китайского МИДа Цинь Ган заявил, что США злоупотребляют силой и пренебрегают нормами международного законодательства.