Коптеры проследят за жгущими сухую траву томичами

Граждан, которые будут жечь траву на территории Томской области, найдут при помощи квадрокоптеров. Такое заявление сделал глава облдепартамента безопасности населения Сергей Лукин в медиацентре РИА «Томск» на пресс-конференции, посвященной началу пожароопасного сезона.

Он подчеркнул, что даже контролируемый отжиг сухой травы в 2023 год полностью запрещен в регионе и любое подобное мероприятие будет преследоваться по закону.

«Будут проводиться контролирующие мероприятия в густонаселенных местностях, таких как Томск и Томский район. Отслеживать возгорания мы будем с помощью квадрокоптера», — сказал Лукин.

По его словам, тотальный запрет на разведение огня на природе обычно действует при объявлении особого противопожарного режима. В этом году ему могут ввести уже в третьей декаде апреля, когда ожидается резкое потепление.

Ранее в апреле пожарно-технический эксперт Сергей Назаров назвал главную опасность при поджоге сухой травы. Она связана с риском потерять контроль над распространением огня.