Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге

Школьница сбежала от попытавшегося ее изнасиловать таксиста в Санкт-Петербурге. Об этом 13 апреля сообщил источник «Известий».

По данным источника, инцидент произошел 9 апреля. Несовершеннолетняя вызвала такси, которое прибыло в 21:17. После того как она села на заднее пассажирское сиденье, водитель начал задавать девушке личные вопросы и интересоваться ее возрастом.

Спустя некоторое время водитель остановился недалеко от дома пострадавшей, заблокировал двери транспортного средства и перебрался на заднее сиденье с целью изнасиловать девушку. Не растерявшись, несовершеннолетняя дождалась момента, когда таксист утратит бдительность, после чего ударила его в область паха, открыла двери и сбежала.

Осматривавший после произошедшего девушку врач-гинеколог травматических повреждений не выявил. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются.

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