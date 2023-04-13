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В метро Москвы пьяный мужчина угрожал убить семейную пару за отказ сделать селфи

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Фото: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
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Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, предложил семейной паре сфотографироваться с ним в метро Москвы, но получил отказ. После этого он достал нож и начал угрожать мужчине и женщине убийством. Об этом пресс-служба столичного главка МВД сообщает в четверг, 13 апреля.

Инцидент произошел на станции «Войковская» столичного метрополитена, передает RT.

«Незамедлительно среагировав, полицейские выявили и задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался 27-летний житель Подмосковья, у которого было установлено алкогольное опьянение», — говорится в сообщении ведомства.

У мужчины был обнаружен и изъят нож.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью, передает Федеральное агентство новостей.

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