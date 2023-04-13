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В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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19 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Шлеменко VS Эномото». Турнир пройдет по правилам бокса.

Участники:

  • Александр Шлеменко, российский боец смешанного стиля, участник главного боя;
  • Ясубей Эномото, швейцарский боец смешанных единоборств, участник главного боя;
  • Мариф Пираев, российский боец смешанных единоборств, участник соглавного боя;
  • Родриго Капораль, профессиональный боец, участник соглавного боя;
  • Камил Гаджиев, промоутер турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Шлеменко VS Эномото» пройдет 21 апреля в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 по московскому времени. В рамках проекта впервые пройдет женский поединок. На ринге встретятся российская спортсменка Анастасия Янькова и ее соперница из Турции Сюденюр Бостанжи.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название издания.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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