Житель Самары отдал мошенникам 6 млн рублей
Полиция в Самаре возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 60-летнего мужчины. Потерпевший отдал 6 млн рублей неизвестным лицам.
По словам самарца, с ним связался незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил мужчину, что с его счета кто-то якобы пытается похитить деньги. Под руководством злоумышленника потерпевший согласился перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщает НИА «Самара».
После осуществления переводов мошенник перестал выходить на связь.
В Коми полиция инициировала проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении двух граждан. Они лишились более 1 млн рублей.