Четыре участника конфликта со стрельбой в Новой Москве явились в полицию
Четыре участника конфликта со стрельбой в Новой Москве, в Щербинке, которым ранее удалось скрыться, самостоятельно явились УВД по ТиНАО. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.
«По факту произошедшего СЧ СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — отметили в ведомстве.
Полицейскими были изъяты охотничье гладкоствольное ружье и травматический пистолет.
Конфликт, который закончился стрельбой, возник в среду, 12 апреля, между рабочими и бригадиром из-за невыплаты зарплаты. В результате рабочий из Таджикистана получил ранение в ногу и был госпитализирован.
Тогда один из стрелявших с тремя участниками скрылись на Porsche Cayenne серого цвета. По итогу в отдел полиции были доставлены 14 человек.
Ранее, 10 марта, в поселении Новофедоровское в Новой Москве 65-летний мужчина выстрелил в знакомого и скрылся с места происшествия. Жена раненого рассказала, что на протяжении двух дней мужчины в частном доме распивали алкоголь. Между ними возник конфликт, в ходе которого 65-летний мужчина выхватил карабин и несколько раз выстрелил в приятеля.