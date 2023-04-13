Велосипедист и мотоциклист пострадали в ДТП в Орловской области

За минувшие сутки в Орловской области зарегистрировали 21 ДТП. Различные травмы получили пять человек.

Авария была зарегистрирована на трассе «Болхов — Орел — Витебск» Водитель автомобиля ВАЗ-2115 допустил наезд на велосипедистку 1977 года рождения, которая ехала в сторону поселка городского типа Хотынец. Женщина получила травмы и была отпущена на амбулаторное лечение. На трассе «Орел — Брянск — Смоленск» водитель ВАЗ-21093 при выезде с прилегающей территории врезался в мотоцикл «Авантис», которым управлял мужчина 1988 года рождения. Пострадавший госпитализирован, пишет InfoOrel.ru.

В Орле на улице Раздольной водитель Renault Logan допустил наезд на двух пешеходов. Женщина 1933 года рождения госпитализирована, женщина 1962 года рождения отпущена на амбулаторное лечение. На улице Комсомольской водитель Chevrolet допустила столкновение с мотоциклом Suzuki. Водитель мотоцикла 2002 года рождения госпитализирован.