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ФСБ сообщило об участии Пентагона в кибератаках против России

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Массированные кибератаки против России, проводящиеся с территории Украины, разрабатываются при непосредственном участии Пентагона. Об этом 13 апреля заявили Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«В ходе анализа выявленных компьютерных угроз получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России», — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на объекты критической инфраструктуры страны. Однако своевременно принятые меры предотвратили их негативные последствия.

Кроме того, по данным ФСБ, украинская сетевая инфраструктура используется для киберопераций стран Запада, которые скрыто применяют новые виды кибероружия. При этом США стремятся представить Украину, а конкретно хакерскую группировку IT Army of Ukraine, единственным виновником компьютерных атак на РФ.

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