В лесах Карелии проснулись медведи

Медведи начали просыпаться в лесах Карелии, об этом рассказали работники государственного природного заповедника «Кивач» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Они опубликовали фотографии следов на снегу, которые принадлежат косолапым. Это дает основания полагать, что звери проснулись после зимней спячки, пишет ИА «Карелinform».

Ранее сообщалось, что в Северном районе Новосибирской области медведь напал на скот. Мертвых коров нашли рядом с селом Чебаки. Одна из них погибла на месте, другая смогла дойти до стойла, но там умерла.