Как будет проходить трансляция пасхальной службы в 2023 году

Традиционно на Пасху тысячи людей по всей России идут в церкви и храмы на праздничное богослужение. Самая масштабная служба страны на главный православный праздник проходит в храме Христа Спасителя и транслируется по федеральным каналам и интернет-порталам. В 2023 году прямой эфир будут вести в 33-й раз. Где и когда смотреть трансляцию литургии — читайте в материале «Известий».

По какому каналу покажут трансляцию пасхального богослужения в 2023 году

Как правило, прямой показ из храма ведут Первый канал, «Россия-1» и федеральный православный телеканал «Спас». Также трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Известий».

Попасть на богослужение может не каждый: вход осуществляется по специальным приглашениям.

Когда и где смотреть пасхальное богослужение 2023

Богослужения в церквях начинаются вечером Великой субботы 15 апреля. Прямой эфир запускается с 23:30 мск. С 00:00 начинается Крестный ход — шествие священнослужителей с иконами и другими святынями во славу Спасителя. Трансляция идет всю ночь, захватывает пасхальную заутреню и Божественную литургию 16 апреля.

Как будет проходить пасхальное богослужение 2023

Литургия будет проходить под руководством предстоятеля Русской православной церкви — патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед богослужением в храм привозят благодатный огонь, доставленный из Иерусалима специальным рейсом. Схождение благодатного огня происходит накануне праздника, подробнее о событии — в отдельном материале «Известий».

Первоначально патриарх обратится с традиционной приветственной речью к прихожанам. Затем на разных языках мира зачитывают Евангелие, подчеркивая тем самым важность Воскресения Христова для людей всех национальностей. Прихожан окропляют святой водой.

Все происходящее на экране будет сопровождаться закадровой речью. Комментатор объяснит значение всех этапов богослужения.

Помимо храма Христа Спасителя, прямой эфир организуют и другие храмы. Так, храм Рождества Христова в Красноярске будет вести трансляцию во «ВКонтакте», на «Одноклассниках» и на YouTube-канале.

Как подготовиться к Пасхе

Пасхе предшествует Страстная неделя, о которой подробно рассказывается в отдельном материале «Известий». В это время верующие продолжают соблюдать строгий пост и готовятся к одному из главных праздников в христианстве — воскресению Спасителя.

Ранее «Известия» рассказывали, как можно покрасить яйца на Пасху в традиционный красный и другие цвета, а также как испечь и освятить кулич и приготовить еще одно традиционно блюдо — пасху.