Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США опасается риска смены руководства в Киеве при затягивании конфликта
Общество
ФСБ и СКР установили соучастника убийства Владлена Татарского
Интернет и технологии
Apple отказалась от закупок вольфрама и золота из России
Экономика
Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ
Мир
Товарооборот РФ и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Сватово из РСЗО HIMARS
Армия
В ВС РФ заявили о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу
Общество
В Донецке сообщили о готовности украинских пленных сознаться в преступлениях
Мир
Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян
Армия
Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади
Армия
ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении
Мир
Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию
Мир
В Боливии установили памятник Юрию Гагарину

Аналитик оценил отказ Apple от покупки российских металлов

Аналитик Муртазин: отказ Apple от покупки металлов РФ мало что меняет для металлургов
0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Декларируемый Apple отказ от покупки российских металлов на деле мало что меняет для производителя и российских металлургов, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом он рассказал «Известиям» 13 апреля.

Скорее всего, американская компания по-прежнему будет покупать перелицованные российские материалы на специализированных биржах, но дороже, чем раньше, предположил он. По его словам, запасы и производство таких металлов ограничены, вряд ли российским металлам смогут найти замену в ближайшее время.

Яблочный порог: посредники отказываются от поставок iPhone в РФ
Как скажется на рынке запрет США на ввоз в нашу страну гаджетов дороже $300

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что, согласно отчетности Apple, корпорация решила отказаться от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий по требованию правительства США. При этом компания еще получает вольфрам с предприятия «Молирен» в Московской области.

В начале марта прошлого года в Apple сообщили о приостановке продажи продукции в РФ.

3 марта 2023 года сообщалось, что иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту. Как рассказал «Известиям» источник на рынке потребительской электроники, это связано с запретом со стороны США на поставки в РФ аппаратов дороже $300.

В середине этого же месяца три источника на рынке сообщили, что сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля могут вырасти до двух месяцев. Отмечалось, что это станет следствием того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с авторизованными сервисными центрами в РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023