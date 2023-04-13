Аналитик оценил отказ Apple от покупки российских металлов

Декларируемый Apple отказ от покупки российских металлов на деле мало что меняет для производителя и российских металлургов, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом он рассказал «Известиям» 13 апреля.

Скорее всего, американская компания по-прежнему будет покупать перелицованные российские материалы на специализированных биржах, но дороже, чем раньше, предположил он. По его словам, запасы и производство таких металлов ограничены, вряд ли российским металлам смогут найти замену в ближайшее время.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что, согласно отчетности Apple, корпорация решила отказаться от использования вольфрама, тантала и золота от российских предприятий по требованию правительства США. При этом компания еще получает вольфрам с предприятия «Молирен» в Московской области.

В начале марта прошлого года в Apple сообщили о приостановке продажи продукции в РФ.

3 марта 2023 года сообщалось, что иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту. Как рассказал «Известиям» источник на рынке потребительской электроники, это связано с запретом со стороны США на поставки в РФ аппаратов дороже $300.

В середине этого же месяца три источника на рынке сообщили, что сроки гарантийного ремонта техники Apple с апреля могут вырасти до двух месяцев. Отмечалось, что это станет следствием того, что компания не планирует продлевать действующие до конца марта соглашения с авторизованными сервисными центрами в РФ.