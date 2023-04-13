В Псковской области загорелся мусоровоз

Мусоровоз загорелся в деревне Андрюшино Бежаницкого района Псковской области, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

Инцидент произошел 12 апреля около 14:30 (совпадает с мск). Огонь повредил кабину и моторный отсек грузового автомобиля «ГАЗ 3307» 2011 года выпуска, пишет Псковское агентство информации.

Предположительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, отмечает Псковская лента новостей.

Ранее в апреле сообщалось, что в Псковской области за три месяца произошло 285 пожаров. Общий ущерб от возгораний оценивается в 27,6 млн рублей. Погибли 16 человек, еще 11 пострадали.