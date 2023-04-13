МВД Белоруссии подтвердило передачу РФ задержанного россиянина Москалева

Белоруссия передала российской стороне задержанного на территории республики гражданина РФ Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук в четверг, 13 апреля.

«Подтверждаю», — сказала она «РИА Новости» в ответ на просьбу прокомментировать информацию о передаче Москалева, появившуюся ранее в Сети.

Ранее сообщалось, что Москалев находится в СИЗО в белорусском городе Жодино, отмечает «Газета.Ru».

О его задержании в Белоруссии стало известно 30 марта. Двумя днями ранее Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил мужчину к двум годам колонии за повторную дискредитацию армии России. Однако в преддверии оглашения приговора обвиняемый не признал свою вину и скрылся.

Отмечалось, что Москалев разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие Вооруженные силы России. Причем до этого, меньше года назад, он уже совершал преступление с таким же содержанием. Тогда его привлекали по административной статье.

После возбуждения уголовного дела Москалев был заключен под домашний арест. После задержания его дочь-школьницу, которую мужчина воспитывает один, поместили в социально-реабилитационный центр.

Власти хотели ограничить обвиняемого и его супругу в родительских правах. Отцу вменялось то, что девочка долго не посещала школу, а сам он не выходил на связь с учителями. Планируемое рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов было отложено, поскольку стало известно, что мать забрала девочку из соцучреждения.

Как сообщила председатель комиссии Светлана Давыдова, семья состоит на профилактическом учете с мая прошлого года. Москалев дважды привлекался к административной ответственности.