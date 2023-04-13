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МВД Белоруссии подтвердило передачу РФ задержанного россиянина Москалева

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Фото: REUTERS/SOTA/Handout
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Белоруссия передала российской стороне задержанного на территории республики гражданина РФ Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявила начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук в четверг, 13 апреля.

«Подтверждаю», — сказала она «РИА Новости» в ответ на просьбу прокомментировать информацию о передаче Москалева, появившуюся ранее в Сети.

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Ранее сообщалось, что Москалев находится в СИЗО в белорусском городе Жодино, отмечает «Газета.Ru».

О его задержании в Белоруссии стало известно 30 марта. Двумя днями ранее Ефремовский межрайонный суд Тульской области приговорил мужчину к двум годам колонии за повторную дискредитацию армии России. Однако в преддверии оглашения приговора обвиняемый не признал свою вину и скрылся.

Отмечалось, что Москалев разместил на своей странице в социальных сетях записи, дискредитирующие Вооруженные силы России. Причем до этого, меньше года назад, он уже совершал преступление с таким же содержанием. Тогда его привлекали по административной статье.

После возбуждения уголовного дела Москалев был заключен под домашний арест. После задержания его дочь-школьницу, которую мужчина воспитывает один, поместили в социально-реабилитационный центр.

Власти хотели ограничить обвиняемого и его супругу в родительских правах. Отцу вменялось то, что девочка долго не посещала школу, а сам он не выходил на связь с учителями. Планируемое рассмотрение иска комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремова к родителям шестиклассницы об ограничении в родительских правах и взыскании алиментов было отложено, поскольку стало известно, что мать забрала девочку из соцучреждения.

Как сообщила председатель комиссии Светлана Давыдова, семья состоит на профилактическом учете с мая прошлого года. Москалев дважды привлекался к административной ответственности.

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