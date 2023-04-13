Юрист назвал возможное наказание для треш-стримерши из Красноярска

Юрист Алексей Гавришев в четверг, 13 апреля, рассказал «Известиям», какое наказание грозит стримерше Нине Полянской, которая выложила в интернет видео, на котором издевалась над сыном с инвалидностью.

Эксперт отметил, что понятие треш-стримов — относительно новое явление, которое получило известность после резонансного дела, когда на видеотрансляции молодой человек начал бить девушку об стол лицом. Тогда мужчину признали виновным по ст. 116 УК РФ «Побои» и назначили ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ.

Говоря о Полянкой, юрист выразил мнение, что суд вынес разумное и вполне справедливое решение, возбудив уголовное дело в ее отношении по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.



По словам Гавришева, наказанием за это будет лишение свободы на срок от трех до семи лет.

«И самое главное, что хотелось бы добавить — то, что на данный момент в нашей стране нет какого-то устаканившегося понятия «треш-стримов», поэтому и классификации тоже могут отличаться. После случая с истязанием ребенка с инвалидностью появилась информация о возможном создании проекта закона, согласно которому, может быть, будет введено хотя бы в какие-нибудь рамки само понятие «треш-стримов» и как их можно и нужно будет квалифицировать», — заключил он.

Клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина, в свою очередь, прокомментировала ситуацию, заявив, что особенностью пациентов с антисоциальным поведением является драматизация отношений и событий вокруг, желание совершать поступки, которые отличаются от принятых социально-культурных норм.

«Это не просто нарушение правил, это грубая эксплуатация других для получения личного удовольствия, демонстрации силы и власти. Причиной может быть как серьезное расстройство личности, так и органические нарушения в структуре и функционировании мозга», — уточнила она.

По словам психолога, получить самоутверждение через социальные сети для таких людей — очень простой путь, а обезличенная масса просмотров оставляет ощущение триумфа и безнаказанности.

«Смотреть такое (треш-стримы — Ред.) могут по-разным причинам. Во-первых, чтобы обратиться за помощью (кто-то ведь в итоге это сделал), во-вторых —просмотр страшных видео помогает переживать людям собственные агрессивные импульсы. Но очень разное дело — разряжаться в наблюдении, или совершать садистический акт», — заключила Толстухина.

Ранее в этот день Октябрьский районный суд Красноярска арестовал на два месяца Полянскую.

Проверка показала, что семья, состоящая из матери и двоих детей, третий год стоит на учете в органах системы профилактики из-за неисполнения женщиной родительских обязанностей. Она несколько раз привлекалась к административной ответственности за крики из квартиры и оставление детей без присмотра.

Отмечается, что в 2021 году Полянскую уже ограничивали в родительских правах в отношении старшего сына, однако позже они были восстановлены. Прокурорская проверка выявила нарушения в деятельности профилактических органов, работавших с семьей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).

Ранее, 7 апреля, суд вынес решение в отношении треш-блогера Дмитрия Серова, проживающего в Ивановской области, арестовав его на два месяца — до 5 июня. Днем ранее в отношении него возбудили уголовное дело после публикации им видео с издевательствами над дочерью.

4 апреля стало известно о проекте закона, согласно которому распространение в Сети треш-стримов с участием несовершеннолетних может повлечь для виновных лиц наказание до двух лет колонии.