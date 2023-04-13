Весенние полевые работы стартовали в Тверской области

Аграрии Тверской области приступили к весенним полевым работам. По последним данным, обработано свыше 850 га пашни.

Работы стартовали на неделю раньше прогнозируемых сроков. По данным областного правительства, вспашка, культивация и подкормка озимых культур стали возможны благодаря благоприятным погодным условиям. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Первыми к весенним работам приступили хозяйства в Бежецком и Конаковском районах, Зубцовском, Кашинском и Старицком округах. При сохранении теплой и сухой погоды к посевной в ближайшие дни приступят еще несколько муниципалитетов.

В распоряжении предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств имеется достаточный запас семян. Готовность техники составляет 85–92%. Согласно оценке озимых культур, 99,5% посевов находятся в хорошем состоянии.