В ходе спецоперации (СВО) по защите Донбасса убиты и ранены от 124,5 тыс. до 131 тыс. украинских военнослужащих, сообщает в среду, 12 апреля, агентство Reuters, ссылаясь на слитые в Сеть документы США.

Речь идет о предполагаемых данных американской разведки, подлинность которых агентству не удалось подтвердить независимо.

«Украина понесла общие потери в 124,5–131 тыс., в том числе 15,5–17,5 тыс. убитыми в бою и 109–113,5 тыс. ранеными в бою», — отмечает Reuters.

Как пишет агентство, в документах говорится о риске затягивания конфликта вокруг Украины, который не закончится и после 2023 года.

В это же время корреспондент Fox News Лукас Томлинсон указал на то, что данные властей о потерях среди украинских боевиков не сходятся с реальной картиной. Томлинсон предположил, что, вероятно, настоящая цифра больше в пять раз.

10 апреля газета The Washington Post также со ссылкой на опубликованные документы разведки Штатов сообщила о том, что потенциальное контрнаступление Украины рискует не оправдать надежд из-за проблем с ресурсами.

6 апреля стало известно про утечку одновременно двух крупных партий около 100 секретных документов Пентагона. Они касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости ВСУ.

РФ продолжает СВО по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги госпереворота в 2014 году на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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