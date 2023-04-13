Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США опасается риска смены руководства в Киеве при затягивании конфликта
Общество
ФСБ и СКР установили соучастника убийства Владлена Татарского
Интернет и технологии
Apple отказалась от закупок вольфрама и золота из России
Экономика
Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ
Мир
Товарооборот РФ и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Сватово из РСЗО HIMARS
Армия
В ВС РФ заявили о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу
Общество
В Донецке сообщили о готовности украинских пленных сознаться в преступлениях
Мир
Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян
Армия
Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади
Армия
ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении
Мир
Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию
Мир
В Боливии установили памятник Юрию Гагарину

В Минске опасаются возможной агрессии от «не отличающейся логикой» Варшавы

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Глаз: Минск опасается возможных агрессивных действий со стороны Варшавы
0
Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минск серьезно опасается возможных агрессивных действий со стороны руководства Польши, поскольку оно не отличаются логикой и рациональностью. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз в четверг, 13 апреля.

«Мы публично и на всех уровнях говорим о том, что самым серьезным образом опасаемся агрессивных действий польского руководства. Они финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. <…> При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы», — сказал Глаз, чьи слова приводит БелТА.

Он также указал на то, что Минск обеспокоен решением Варшавы не выполнять в отношении Белоруссии положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Скажу больше. Недавно Совет министров Польши принял решение о невыполнении в отношении нашей страны положений ДОВСЕ. Очевидно их желание еще больше скрыть от своего ближайшего соседа информацию о своих вооруженных силах», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, добавив, что таким образом польское правительство осознанно разрушает последние юридические опоры европейской системы безопасности.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в эскалации.

Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство
Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

До этого, 4 апреля, глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил журналистам, что в Европе, в том числе в Польше и на Украине, действуют лагеря для желающих устроить теракты на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что задача боевиков — добиться свержения власти путем вооруженного мятежа и совершения терактов. По его словам, в перспективе следует ожидать серьезной эскалации в регионе.

Ранее, в феврале, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота в республике.

За месяц до этого заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко указал, что страна готова к любым провокациям, которые могут быть организованы украинской или любой другой стороной.

В декабре прошлого года в МВД Белоруссии сообщили, что получили данные о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое рушение», сформированного из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023