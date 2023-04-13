В Минске опасаются возможной агрессии от «не отличающейся логикой» Варшавы

Минск серьезно опасается возможных агрессивных действий со стороны руководства Польши, поскольку оно не отличаются логикой и рациональностью. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз в четверг, 13 апреля.

«Мы публично и на всех уровнях говорим о том, что самым серьезным образом опасаемся агрессивных действий польского руководства. Они финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. <…> При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы», — сказал Глаз, чьи слова приводит БелТА.

Он также указал на то, что Минск обеспокоен решением Варшавы не выполнять в отношении Белоруссии положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Скажу больше. Недавно Совет министров Польши принял решение о невыполнении в отношении нашей страны положений ДОВСЕ. Очевидно их желание еще больше скрыть от своего ближайшего соседа информацию о своих вооруженных силах», — отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, добавив, что таким образом польское правительство осознанно разрушает последние юридические опоры европейской системы безопасности.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия не заинтересована в эскалации.

До этого, 4 апреля, глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил журналистам, что в Европе, в том числе в Польше и на Украине, действуют лагеря для желающих устроить теракты на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что задача боевиков — добиться свержения власти путем вооруженного мятежа и совершения терактов. По его словам, в перспективе следует ожидать серьезной эскалации в регионе.

Ранее, в феврале, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Запад продолжит финансировать белорусскую оппозицию за рубежом для совершения государственного переворота в республике.

За месяц до этого заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Павел Муравейко указал, что страна готова к любым провокациям, которые могут быть организованы украинской или любой другой стороной.

В декабре прошлого года в МВД Белоруссии сообщили, что получили данные о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое рушение», сформированного из числа беглых преступников, представителей диаспор и студентов, обучающихся за рубежом.