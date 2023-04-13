Затяжные дожди спрогнозировали в Астраханской области

Ливни с грозой и градом спрогнозировали в Астраханской области в ближайшие дни. Также синоптики ожидают значительное усиление ветра.

Днем 13 апреля ожидается переменная облачность, лишь местами вероятен умеренный дождь. Скорость ветра составит 7–12 м/с, местами вероятны порывы до 18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит +24 градуса. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Вечером в Астрахани начнется дождь. Скорость ветра составит 15–17 м/с. По области пройдут сильные дожди в сочетании с градом и грозой.

Дожди продолжатся 14 и 15 апреля. Ветер усилится до 20–23 м/с.

11 апреля температурный рекорд зарегистрировали в Пскове. Температура воздуха повысилась до +19,3 градуса.