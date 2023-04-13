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Жители Коми отдали мошенникам больше 1 млн рублей

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Полиция проводит проверку по двум фактам мошенничества в Республике Коми. Двое потерпевших лишились более 1 млн рублей.

В Вуктыле злоумышленники связались со слесарем газопромышленного управления. Они убедили мужчину, что с его счетами проводятся несанкционированные операции. Местный житель согласился перевести деньги на безопасный счет. Ущерб составил 625 тыс. рублей, пишет ИА «Комиинформ».

Похожим образом мошенники обманули пенсионерку из Усинска. Злоумышленник убедил женщину установить приложение удаленного доступа и получил доступ к ее счетам. Ущерб составил 390 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество».

В Саратовской области мужчина отдал мошенникам больше 1 млн рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего взять кредит и перевести средства на «безопасный» счет.

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