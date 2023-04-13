МИД РФ указал на выгодность зерновой сделки для коммерческих интересов Киева

Заключенная в Стамбуле зерновая сделка продолжает обслуживать только коммерческие интересы Киева, несмотря на высокопарные заявления Запада о глобальной продовольственной безопасности и помощи нуждающимся странам. Об этом 13 апреля говорится в заявлении МИД РФ о стамбульских договоренностях.

«Черноморская инициатива» как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран. Доля гуманитарных поставок по линии Всемирной продовольственной программы ООН (543 928 т) выглядит смехотворно на фоне общего объема вывезенного продовольствия в 27,7 млн т», — указано на сайте ведомства.

При этом даже такие поставки киевские власти пытаются использовать в своих политических целях, чтобы сделать пиар для псевдогуманитарной кампании «Зерно из Украины» (Grain from Ukraine), отметили в МИД РФ.

Также отмечается, что с российской стороны зерновая сделка не будет продлена после 18 мая, если не произойдет подвижек по пяти системным проблемам. К ним относятся переподключение Россельхозбанка к SWIFT, отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, возобновление поставок сельхозтехники, разблокирование зарубежных активов российских компаний, связанных с производством продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

«Подтверждаем нашу позицию, что без прогресса по решению пяти системных проблем о дальнейшем продлении «черноморской инициативы после 18 мая говорить не приходится», — сообщили в ведомстве.

Накануне, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспективы дальнейшего продления зерновой сделки «не такие уж хорошие». По словам Пескова, представители ООН прикладывают определенные усилия для соблюдения условий сделки. Однако вторая половина договора, касающаяся поставок российского продовольствия, по-прежнему не работает, добавил он.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым 7 апреля подчеркнул необходимость продолжать реализацию зерновой инициативы и работать над снятием имеющихся ограничений для экспорта российского зерна.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 3 апреля отметил важность свободного экспорта российского продовольствия и удобрений для международного сообщества. Он отметил, что ООН продолжает поддерживать контакты с соответствующими сторонами, а также с США и Великобританией, чтобы добиться прогресса в этой области.

18 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.